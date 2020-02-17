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"بيحافظ على الذوق العام".. أحمد موسى يعلق عن ألبوم عمرو دياب

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:28 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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هنئ الأعلامي أحمد موسى، الهضبة عمرو دياب، بعد نجاحه ألبومه "سهران" الذي طرحه بالتزامن مع عيد الحب.




وقال خلال حلقة برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائيه شاشة صدي البلد، شكرا ل عمرو دياب، بإنه محافظ على الذوق العام، لافتة إلى أن يحب أن يسمع إلى عمرو، ومحمد منير ".




وأشار بإن عمرو دياب، لايغني اي كلام لذلك هو أستطاع ان يكون الهضبة عمرو دياب، موضحا أن اي فنان يحافظ على الذوق العام يجب أن قدم له التحية ومنهم عمرو دياب.
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