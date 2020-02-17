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نيافة الأنبا عمانوئيل يلتقي براهبات إيبارشية طيبة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:26 ص
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بوابة الفجر
جيهان عزمي
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التقى صباح الأحد صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، مع الأخوات الراهبات في اللقاء الدوري لهن في المطرانية، وذلك في عيد تقدمة يسوع للهيكل، وفقاً للتقويم اليولياني.

وبدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي قدمها صاحب النيافة علي نية الأخوات الراهبات وخدمتهن في مختلف الرعايا، وخلال القداس تم تجديد النذور الرهبانية.

وكما بدأ اللقاء بكلمة من نيافة الأنبا عمانوئيل حول أخبار الكنيسة الجامعة والمحلية ومسيرة الإيبارشية، وتلى ذلك لقاء مع الأب ماركو ميخائيل عن القراءة الروحية حول: الحياة المكرسة والنذور الرهبانية، وذلك في جو مليء بالبهجة.

واختتم اليوم بمائدة المحبة.
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الكلمات المفتاحية

الأنبا عمانوئيل إيبارشية طيبة

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