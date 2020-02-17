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فادى فريد نجم أسوان : عماد متعب مثلي الأعلي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:22 ص
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فادى فريد
فادى فريد
محمد جمال
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تحدث فادى فريد لاعب نادي أسوان الحالي، حول مثله الأعلي وعن نشأته فى كرة القدم. 
 
وقال فادي فريد خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": " عماد متعب مثلي الأعلى وقدوة كبيرة لكل المهاجمين، ولكن لويس سواريز وليفاندوفسكي المهاجمين الأفضل في العالم".

وتابع: " عمرو جمال مهاجم رائع وأتمنى عودته لمستواه السابق، ووليد أزارو لاعب كبير وقرار إعارته وجهة نظر فنية".

وأضاف: " شجعت الأهلي لأنه كان الأفضل حينها رغم وجودي في عائلة زملكاوية، و الأهلي يقدم حالياً موسم رائع وأتمنى تتويجه ببطولة إفريقيا وتحقيق حلم الجماهير".

وعن تجربه في صفوف نادي أسوان، أتم مهاجم الأهلي السابق: "تركيزي مع أسوان حالياً ولن أرحل إلا عن طريق النادي، لست النجم الأوحد بأسوان والفريق كله يقدم لي كل الدعم، وأحمد عبد الظاهر لاعب كبير وإصابته كانت صدمة، ومحمد الصباحي صانع ألعاب بإمكانيات كبيرة وفرق معي شخصيا غيابه".
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