هيثم عرابي: لم يتم السماح لي بالعمل فى الأهلي مرة أخري





وقال عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إن لن يتم السماح له بالعمل من جديد داخل القلعة الحمراء.









وأضاف هيثم عرابي عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لن يتم السماح لي بالعمل داخل الأهلي وراضي بتجربتي الجديدة". وأتم: "أمير توفيق يقدم مردود جيد خلال عمله في النادي الأهلي حاليا"

أكد هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي عن صعوبة العمل فى النادي الأهلي مرة أخري، خلال الفترة القادمة.