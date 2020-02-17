مصطفى كامل ينفعل على الهواء ويهاجم حسن شاكوش وعمر كمال

علق الفنان مصطفى كامل، ونقيب المهن الموسقية السابق، على أزمة حسن شاكوش، وقرار بمنع أغاني المهرجانات من قبل الفنان هاني شاكر.









وقال مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مسؤوليتي" مع الأعلامي أحمد موسى، انا مع قرار الفنان هاني شاكر، ويجب أن يأخذ وقفه من أغاني المهرجانات، لافتة إلى أن هذا النوع من الأغاني أصبح يدخل منزلي وابنائي تسمع هذا الإسفاف ".









وأضاف" بإن هناك بعض الأشخاص التي تقدم أغاني المهرجانات قالت له بإنها كانت تدفع رشوة من أجل دخول نقابة الموسقين، مشيراً بأن الفنان هاني، محطوط في مأذق "







وانفعل مصطفى كامل، بشدة بسب ظهور حسن شاكوش، وعمر كمال معاه في حفل عيد الحب، ب الأستاد، وناشد الوازة بسب تواجدهم بالحفل مع نجوم كبار،وأعرب عن إنزعجة بإساءة حمو بيكا ل الفنان هاني شاكر، داخل النقابة.