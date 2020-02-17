"الممنوع مرغوب" .. مدحت العدل ضد قرار نقابة الموسيقيين بمنع أغاني المهرجانات

عقب الكاتب والسيناريست مدحت العدل على قرار نقابة الموسيقيين بمقاطعة المهرجانات الشعبية.





وعلق "العدل" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الأن" مع الإعلامية "لميس الحديدي" على قناة "العربية الحدث" قائلا: بدل ما نمنع ناس بيتعملها 100 مليون شير ومكسرين الدنيا وانت مش عجبك فنهم اعمل فن محترم قصادهم، لكن تجاهلك لملايين من الناس اللي بتحبهم، انا مستغرب جدا وضد منعهم.





وتابع "العدل" قائلا: انا بحب اغنية "بنت الجيران" جدا، واتغنت امبارح في استاد القاهرة واتذاعت على قناة Dmc، العالم كله بيحلل مبيمنعش بالنسبة لكلمة "خمور وحشيش" تتحذف عادي لكن مش يتحذف الاغنية كلها.





وأضاف "العدل" قائلا: الناس حباهم بطريقة غناهم دي، ولو عاوز تعمل اغنية تخاطب الذوق اعمل لكن متمنعش الذوق التاني وكل التجارب بتؤكد ان "الممنوع مرغوب" انا ضد المنع.





وفي سياق أخر كتب "العدل" العديد من الأعمال الفنية منها همام في إمستردام، قشر البندق، ايس كريم في جليم، بلية ودماغه عالية، العندليب حكاية شعب، الداعية، حارة اليهود.