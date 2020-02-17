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ليفربول يسير وحده في إنجلترا.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات "الأحد" بالجولة 26

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:46 ص
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ليفربول
ليفربول
علاء خليف
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استمر فريق ليفربول في فرض سطوته على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي (2019 – 2020)، وذلك بعدما حقق انتصاره رقم 25 بالبريميرليج على حساب فريق نوريتش سيتي بهدف دون مقابل سجله (ساديو ماني) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة 26 من البطولة.


ليفربول يغرد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة وبفارق 25 نقطة كاملة عن ملاحقه فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بينما يحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 50 نقطة، ليقترب الريدز بقوة من حسم لقب البريميرليج هذا الموسم.


ويحتاج فريق ليفربول للفوز في مبارياته الـ5 القادمة فقط بالدوري الإنجليزي من أجل التتويج رسميًا بلقب البطولة، حال استمرار انتصارات مانشستر سيتي، حيث يصل رصيد الريدز في هذه الحالة لـ 91 نقطة، بينما أقصي رصيد يمكن أن يصل إليه السيتيزين حال الفوز في جميع مبارياته المتبقية بالبطولة 90 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات "الأحد" بالجولة 26:


1- ليفربول 76 نقطة
2- مانشستر سيتي 51 نقطة
3- ليستر سيتي 50 نقطة
4- تشيلسي 41 نقطة
5- توتنهام 40 نقطة
6- شيفيلد يونايتد 39 نقطة
7- وولفرهامبتون 36 نقطة
8- إيفرتون 36 نقطة
9- مانشستر يونايتد 35 نقطة
10- آرسنال 34 نقطة
11- بيرنلي 34 نقطة
12- ساوثهامبتون 31 نقطة
13- نيوكاسل يونايتد 31 نقطة
14- كريستال بالاس 30 نقطة
15- برايتون 27 نقطة
16- بورنموث 26 نقطة
17- استون فيلا 25 نقطة
18- وست هام 24 نقطة
19- واتفورد 24 نقطة
20- نوريتش سيتي 18 نقطة.


تستكمل مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي اليوم الاثنين، حيث يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، بينما تم تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام بسبب سوء الأحوال الجوية لتقام يوم 19 فبراير الجاري، بعدما كان مقررا اقامتها يوم 9 من نفس الشهر.
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