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ترتيب الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يُغرد في الصدارة ولاتسيو يلاحقه والإنتر ثالثًا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:40 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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انفرد فريق يوفنتوس بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما تغلب على نظيره بريشيا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد 16 فبراير 2020، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الكالتشيو.


جاءت ثنائية فريق يوفنتوس عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا، وخوان كوادرادو بالدقيقتين 38، 75 من زمن اللقاء.


وارتفع رصيد يوفنتوس إلي 57 نقطة ويتصدر ترتيب الدوري الإيطالي، متفوقا بفارق 3 نقاط على فريق انتر ميلان والذي خسر أمام لاتسيو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "الأولمبيكو"، وتراجع النيراتزوري للمركز الثالث في ترتيب الكالتشيو برصيد 54 نقطة، بينما تقدم لاتسيو للمركز الثاني برصيد 56 نقطة.


وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات "الأحد" بالجولة الـ24:-

1. يوفنتوس 57 نقطة.
2. لاتسيو 56 نقطة.
3. إنتر ميلان 54 نقطة.
4. اتالانتا 45 نقطة.
5. روما 39 نقطة.
6. هيلاس فيرونا 35 نقطة.
7. بارما 35 نقطة.
8. نابولي 33 نقطة.
9. بولونيا 33 نقطة.
10. ميلان 32 نقطة.
11. كالياري 32 نقطة.
12. ساسولو 29 نقطة.
13. فيورنتينا 28 نقطة.
14. تورينو 27 نقطة.
15. أودينيزي 26 نقطة.
16. ليتشي 25 نقطة.
17. سامبدوريا 23 نقطة.
18. جنوى 22 نقطة.
19. بريشيا 16 نقطة.
20. سبال 15 نقطة.


وتختتم منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي مساء اليوم الاثنين، بمواجهة قوية سوف تجمع بين فريق إيه سي ميلان مع نظيره تورينو على ملعب "سان سيرو" معقل الروسونيري، على أن تنطلق منافسات الجولة الخامسة والعشرين يوم الجمعة الموافق 21 فبراير الجاري.
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