"في خانات الذكريات".. بهذه الطريقة كيف احتفلت أصالة بعيد الحب بعد طلاقها

أحيت الفنانة أصالة نصري، حفلًا غنائيًا فى عيد الحب أمس الخميس على مسرح الماسة.





وكشفت "أصالة" خلال هذا الحفل عن عدم حبها لعيد الحب، ولكن بفضل جمهورها قررت إعادة النظر لحبها له.



وأصرت "أصالة" على غناء أغنيتها "وفي خانات الذكريات" رغم عدم موافقة الجمهور قائلة: "هذه الأغنية تعنيني كثير، وبتمس الجرح وبدي أغنيها واللي ما بدوا يسمعها يسكر أذنيه.





وفي سياق أخر عبرت "أصالة" عن سعادتها بالغناء فى "القرية العالمية" وقدمت العديد من الأغاني الرائعة.







وانفصلت "أصالة" عن زوجها المخرج طارق العريان، بشكل رسمي بعد إخفائهم لهذا الإنفصال لفترة طويلة.