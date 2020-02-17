تعرف على حقيقة إغلاق المطاعم الصينية في مصر



وأضاف، أنه على الرغم من صدور بيان من قبل من وزارة الصحة في هذا الشأن في بداية الشهر الجاري تؤكد فيه على سلامة وأمان وصحة الطعام الصيني في مصر وأنه يطابق كافة المعايير الصحية إلا أن وسائل التواصل الإجتماعي والشائعات تسعى إلى نشر معلومات مغلوطة حول المنشآت السياحية المصرية الخاصة بتقديم الطعام الصيني وربطها لهذا بفيروس كورونا.



وأكد المصري، أن حملات التفتيش والمراقبة التي يشترك فيها ممثلين عن وزارة السياحة والصحة والبيئة والطب البيطري مستمرة للتأكد من صحة سلامة الغذاء والذي يتم تقديمه لكل رواد المطاعم والمنشآت السياحية بشكل دوري، مضيفًا أن هذه الحملات تتأكد من توافرالإشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية " المطاعم والفنادق والمحال " وتقوم بتقديم الأطعمة والمشروبات للمواطنين إلى جانب سحب عينات متنوعة من أصناف الأغذية المتداولة ويتم إرسالها للتحليل بالمعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة بهدف التأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وللتأكد من حصول العاملين بها على شهادات صحية وخلوهم من الأمراض المعدية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية في حالة رصد أي مخالفات.



ونبه عادل المصري رئيس الغرفة المواطنين ووسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي قد يتسبب تداولها دون التأكد من مصداقيتها تدمير الإستثمارات المصرية في المنشآت والمطاعم السياحية التي تحرص على تقديم الأغذية والمشروبات لروادها وفقًا للمعايير والإشتراطات الصحية والبيئة وسلامة وصحة وأمان هذه الأطعمة حرصا على صحة الإنسان والحفاظ على سمعتها وإستثماراتها.





انتشرت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي خبر عن إغلاق المطاعم الصينية في مصر للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بينما أكدت غرفة المنشآت السياحية على أمان وسلامة وصحة الغذاء الذي يتم تقديمه في المطاعم السياحية المصرية المتخصصة في تقديم الأطعمة والأغذية الصينية حيث أنها تخضع لإشراف وزارة السياحة وغرفة منشآت السياحة.وأوضح عادل المصري رئيس الغرفة، أن كل المطاعم الحاصلة على ترخيص بمزاولة العمل وكافة أنشطتها من قبل وزارة السياحة تخضع لكافة الإجراءات والقواعد والإشتراطات الصحية، مؤكدًا أن كافة المطاعم الصينية في مصر يسير عملها بشكل طبيعي، وتخضع للرقابة المستمرة والدورية للتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الغذاء وذلك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.