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نقيب الموسيقيين يفجر مفاجأة عن حسن شاكوش

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:32 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنهم أصدروا قرارًا يمنع التعامل نهائيًا مع أغاني المهرجانات، مؤكدًا أن هذه الأنواع من الأغاني تلاقي رفضًا مجتمعيًا، وتسيئ لمصر وشعبها وتاريخها.

وعن حصول مطرب المهرجانات حسن شاكوش على عضوية في النقابة، قال "شاكر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث": "حتى المطرب حسن شاكوش الذي لجتاز الامتحانات في النقابة ونجح فيها لم نقرر كمجلس النقابة ولم نبت في عضويته حتى الآن"، مؤكدًا أن شاكوش لم يحصل على عضوية كما أذاع وأعن.

وتابع: "حاولنا احتواء بعض الاصوات الجيدة وتقنيين أوضاعها حتى يكون للنقابة اليد العليا للسيطرة على هذه النوعية من الاغاني، ولم نكن نتنوي منحهم عضوية عاملين في النقابة بل منحهم تراخيص خاصة للعمل"، مؤكدًا أن كلمات أغاني حسن شاكوش وغيره من مطربي المهرجانات هجمة شرسة وخطر على أبنائنا.
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