وزيرة الهجرة عن "سجادة المعدية": "إحنا في حرب"

علقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، على انتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفرش سجاد على "معدية" بمحافظة الغربية.



وقالت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد،: "إحنا في حرب ومستعدين لهذه الحرب، وما عندناش مشكلة خالص وهنكمل، إحنا لقينا الدنيا اتقلبت بسبب السجادة اللي على المعدية".



ووجهت الشكر لأهالي القرى التي قامت بزيارتها، قائلة: "الأهالي من فرحتهم قاموا بوضع السجاد على المعدية، الأهالي حبوا يحطوا السجاد على المعدية الخشب، لإشعار الوزيرة بسعاداتهم، وأنا حابة أشكرهم على هذا اللافتة الكريمة".



وزارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، محافظة الغربية اليوم الأحد، بهدف زيارة القرى المنتجة.



وفي أثناء زيارة وزيرة الهجرة إلى قرية الفرستق، بمركز بسيون، قام عدد من مسئولي المحليات، بفرش سجاد على إحدى المعديات على الترعة الموجودة بالقرية لكي تمر الوزيرة عليها.



ورافقها في الزيارة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والدكتورة لميس نجم، وكيلة البنك المركزي والوفد المرافق لوزيرة الهجرة، وأعضاء مجلس النواب بمركز بسيون.

