رسالة مهمة من "الصحة" للمصريين عن المصاب بكورونا





وأضاف أن الحالة المصابة نقلت إلى الحجر الصحي، من خلال سيارة معقمة ذاتيًا، متابعًا: "الحالة المصابة ليست مريضة، ولكنها حاملة للفيروس، وغير معدية".



وتابع خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن الوزارة قامت بتحليل فيروس كورونا لكل المحيطين للحالة المصابة، وتم عزلهم كإجراء احترازي، وتتم متابعتهم كل 8 ساعات.



وأورد أنه لا توجد أية حالات اشتباه بفيروس كورونا سوى حالة وحيدة، وإذا ظهرت أي حالة مصابة فسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بكل دقة.



قال المتحدث باسم وزارة الصحة: إن الوزارة لديها خطة لمكافحة فيروس كورونا، منذ إعلان منظمة الصحة العالمة انتشاره في الصين، وبسبب هذه الخطة تم اكتشاف الحالة المصابة بـ"كورونا" في مصر، رُغم عدم ظهور أية أعراض.