وزير التعليم عن فيروس كورونا: "مفيش داعي للتهويل"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المنظومة التعليمية كبيرة جدًا، وبها رجال مخلصين، متابعًا: "تعليماتنا بخصوص الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا كانت مشددة للمديريات التعليمية لتعميها على الإدارات المنبثقة عنها ومن ثم لإدارات المدارس".



وأوضح "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن حملات الوزارة للتوعية بالإجراءات الاحترازية والصحية حول فيروس كورونا، وأن الحملات تهدف للتوعية بالإجراءات الصحية للطلاب، وحثهم على النظافة الشخصية، وإجراءات التعقيم للمدارس، وضبط المفاهيم المغلوطة.



وأضاف أن الطلبة استمعوا جيدًا للنصائح واهتموا بذلك، منوهًا بأن التهوية مهمة جدًا في حالات كثافة الفصول، مطالبًا من يشعر بأي أعراض مرضية أن يأخذ قراره بعدم الذهاب للمدرسة من تلقاء نفسه، معلقًا: "مفيش داعي للتهويل لكن في نفس الوقت نبقى حريصين".

