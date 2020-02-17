الصين تعلن عن 100 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بإقليم هوبي

أعلنت سلطات إقليم هوبي في الصين، عن تسجيل 100 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في نبأ عاجل لقناة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل.





وكانت أعلنت السلطات الأمريكية، الأحد، عن إصابة 40 أمريكيا كانوا على متن السفينة السياحية الموبوءة "دايموند برينسيس" في اليابان بفيروس كورونا.





ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة تأكدت إصابة 355 منهم بعدوى كورونا، وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.



