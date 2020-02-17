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الصين تعلن أرقاما صادمة عن عدد وفيات كورونا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:41 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلنت سلطات إقليم هوبي في الصين، عن 100 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، منذ قليل.

كما أعلنت السلطات الصينية، عن وصول إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا إلى 1765 حالة وفاة.

وكانت أعلنت الصين، عن تراجع نسبة الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الصين

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