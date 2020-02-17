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هاني شاكر يحرج عمرو أديب على الهواء بسبب "بنت الجيران"

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:25 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجه الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، نقدا له لإذاعتة أغنية "بنت الجيران" بالبرنامج رغم احتوائها على كلمتي "خمور وحشيش".

وقال "شاكر"، مخاطبا الإعلامي عمرو أديب، "أنا بستغرب الأغنية تطلع عندك بالبرنامج.. يعني عرضت الأغنية وبها كلمة أشرب خمور وحشيش، الناس لما تشوف الكلام ده في برامج كبيرة بيفتكروا أنه عادي وطبيعي، مكنش ينفع".

ومن ناحيته رد الإعلامي عمرو أديب، "أنا عرضت الأغنية بعد ما قالوا هاني شاكر قال أنه ناجح".
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