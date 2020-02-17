اليوم .. مباريات نارية للترسانة والبنك الأهلي والداخلية ومنتخب السويس بالقسم الثاني

تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم الإثنين، مباراة وحيدة في ختام الجولة الخامسة عشر، لمجموعة الصعيد، بدوري القسم الثاني، تجمع فريق تليفونات بني سويف، مع فريق البنك الأهلي.



كما سيقام في نفس التوقيت، خمسة إطار مباريات في الجولة 15 للمجموعة الثانية.



ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات اليوم :



1 - تليفونات بني سويف مع البنك الأهلي



يحل فريق البنك الأهلي متصدر المجموعة بقيادة عيد مرازيق برصيد 31 نقطة ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الخامس بقيادة أبو العينين شحاته برصيد 21 نقطة في مواجهة ساخنة، وحقق فريق البنك الأهلي الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور الأول.



2- الزرقا مع سيراميكا



في لقاء القمة والقاع، يخوض فريق سيراميكا متصدر المجموعة برصيد 29 نقطة بقيادة هيثم شعبان، مواجهة محفوفة بالمخاطر خارج ملعبه أمام فريق الزرقا متذيل الترتيب برصيد 8 نقاط، بقيادة محمد حسن، وحقق فريق سيراميكا الفوز بهدفين دون رد في الدور الأول.



3- القناة مع الداخلية



وفي مواجهة مرتقبة يواجه فريق القناة صاحب المركز السادس بقيادة تامر مصطفى برصيد 19 نقطة مع نظيره فريق الداخلية وصيف المجموعة بقيادة هشام زكريا برصيد 24 نقطة، وحسم التعادل السلبي لقاء الدور الأول.



4- الترسانة مع جمهورية شبين



يلتقي فريق الترسانة صاحب المركز العاشر بقيادة محمد صلاح برصيد 14 نقطة مع فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثامن بقيادة سمير كمونه برصيد

17 نقطة، وحقق الجمهورية الفوز بهدف في اللقاء الأول.



5- كوكاكولا مع المريخ



يشهد ملعب السكة الحديد، إقامة مباراة فريق كوكاكولا صاحب المركز التاسع بقيادة ممدوح عبد الحى برصيد 17 نقطة فريق المريخ صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أحمد العجوز برصيد 11 نقطة، وشهدت مواجهة الدور الأول، فوز كوكاكولا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



6- منتخب السويس مع النجوم



يخوض فريق منتخب السويس صاحب المركز الخامس بقيادة أشرف خضر برصيد 20 نقطة لقاؤ ساخن مع فريق النجوم صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد ساري برصيد 21 نقطة، وحقق فريق النجوم الفوز بهدف دون رد.



ترتيب المجموعة الأولى



1- البنك الأهلي 31 نقطة

2- بنى سويف 31 نقطة

3- الألومنيوم 29 نقطة

4- شبان قنا 29 نقطة

5- تليفونات بني سويف 21 نقطة

6- البترول 21 نقطة

7- سوهاج 19 نقطة

8- الإعلاميين 18 نقطة

9- المنيا 16 نقطة

10- الفيوم 14 نقطة

11- ديروط 8 نقاط

12- طهطا 7 نقاط



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 29 نقطة

2- الداخلية 24 نقطة

3- بتروجت 22 نقطة

4- النجوم 21 نقطة

5- منتخب السويس 20 نقطة

6- القناة 19 نقطة

7- النصر 19 نقطة

8- جمهورية شبين 17 نقطة

9- كوكاكولا 17 نقطة

10- الترسانة 14 نقطة

11- المريخ 11 نقطة

12- الزرقا 8 نقاط

