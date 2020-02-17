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وزير الهجرة تكشف تفاصيل تفقد مصانع الفخار بقرية الفرستق بالغربية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:18 ص
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون مصر بالخارج، إن جولتها بعدد من القرى في محافظة الغربية تأتي ضمن مبادرة "مراكب النجاة" الرئاسية بمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اختار اسم "مراكب النجاة" ليعطي الأمل للشباب والفرص البديلة للسفر وأن الدول مع المواطنين.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد "، مساء الأحد، أن الدولة ليست ضد هجرة ولكنها ضد الهجرة غير الشرعية.

وأشارت، إلى أن الجولة شملت زيارة 4 من القرى المنتجة بالغربية برفقة المحافظ وعدد من المسؤولين، حيث تحدثت مع العاملين بالمصانع وأصحابها، لافتة إلى أنه يوجد مصانع عديدة في هذه القرى مثل الفخار عسل النحل وخزف وفخار وغيرها ولكنها تحتاج إلى دعم الدولة.

وتابعت وزيرة الهجرة وشؤون مصر بالخارج: "تطوير الصناعات اليدوية تخلق فرص عمل جديدة وتواجه ظاهرة الهجرة غير الشرعيتة"، لافتة إلى أن الزيارة كانت استطلاعية، ومن المقرر إجراء زيارة أخرى 8 مارس بعد تحديد احتياجات القرى.

واختتمت: "لدينا 11 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية ونعمل على إيقاف الظاهرة، وسيتم الترويج لمنتجات مصانع الغربية عبر معرض تراثنا".
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الهجرة مصانع الفخار قرية الفرستق الغربية

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