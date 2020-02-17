Advertisements الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة ريال مدريد و سيلتا فيجو في الدوري الإسباني الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:40 ص Advertisements ريال وسيلتا فيجو Advertisements Advertisements أخبار تهمك مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات سد النهضة منذ حوالي 18 ساعة صحفي انجليزي: ليفربول يحسم موقف رحيل محمد صلاح منذ حوالي 7 ساعات "الصحة" عن مصاب كورونا: "مش مريض.. ولكنه حامل للفيروس" (فيديو) منذ ساعتين و 10 دقيقة "المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر منذ حوالي 8 ساعات قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صفحات المساجد عبر "فيسبوك" (فيديو) منذ حوالي 4 ساعات أخبار برشلونة اليوم الأحد 16-2-2020 منذ حوالي 4 ساعات هاني شاكر يفجر مفاجأة بشأن محمد رمضان منذ ساعتين و 40 دقيقة هاني شاكر يحرج عمرو أديب على الهواء بسبب "بنت الجيران" منذ ساعة و 18 دقيقة طلب مفاجئ من فايلر لحسام عاشور واللاعب يرفض منذ حوالي 3 ساعات حسن شاكوش يخرج عن صمته ويرد على نقابة الموسيقيين منذ حوالي 6 ساعات خطوة مفاجئة من الأهلي ضد بكاري جاساما قبل مواجهة صن داونز منذ حوالي 7 ساعات عمرو أديب يحذر طلاب المدارس من "لعبة الموت".. ويوجه رسالة مهمة لأولياء الأمور منذ حوالي 4 ساعات هاني شاكر يصدر بيانًا بوقف التعامل مع مطربي المهرجانات منذ حوالي 6 ساعات الأرصاد تحذر من طقس الإثنين: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة منذ حوالي 8 ساعات 4 حراس في قائمة الفراعنة لمعسكر مارس.. ومفاجآت البدري تتواصل منذ حوالي 8 ساعات تحذير مهم.. ظواهر خطيرة تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة منذ حوالي 13 ساعة