أول تعليق لـ حسن شاكوش بعد قرار الموسيقيين (فيديو)

عقب حسن شاكوش، مغني مهرجان "بنت الجيران"، على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، قائلا: "أي قرار ياخده الفنان هاني شاكر فوق دماغي، وراضي بأي قرار.. بس مش هغني تاني ليه".



وقال "شاكوش"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، قائلا: "أنا مش بغني مهرجانات بس.. أنا بغني لعبدالحليم حافظ، ولكل الناس"، لافتا إلى أنه عندما اختبر أمام نقابة الموسيقيين أشاد الفنان هاني شاكر بصوته.



وأضاف مغني مهرجان "بنت الجيران"، أن هذا القرار سيضره في عمله، خاصة وأنه متعاقد على أكثر من حفل، متابعا: "أنا بصرف على عائلتي كلها".

