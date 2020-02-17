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إيبارشية الوادي الجديد تحيي الذكرى السنوية الثانية لرحيل الأنبا بقطر

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:08 ص
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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احتفلت إيبارشية الوادي الجديد للأقباط الأرثوذكس، أمس الأحد، الذكرى الثانية، لنياحة أسقفها السابق، مثلث الرحمات الأنبا بقطر.

جاء ذلك ضمن احتفالات الكنيسة القبطية بعيد دخول السيد المسيح الهيكل، والذي يوافق أيضًا عيد شهداء العصر الحديث.

وترأس قداس الذكرى في كنيسة السيدة العذراء بالخارجة، نيافة الأنبا مارتيروس، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، وشاركه نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد.

ورحل نيافة الأنبا بقطر أسقف الوادي الجديد السابق عن عالمنا عصر الجمعة ١٦ فبراير عام ٢٠١٨ وهو من أبناء دير السيدة العذراء المحرق، وهو يعد أول أسقف لإيبارشية الوادي الجديد بعد ثماني قرون حيث سيم أسقفًا عامًا لها في ٢٤ مايو ٢٠١٥ م، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، وتم تجليسه في ١٢ يونيو ٢٠١٦ م.
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الكلمات المفتاحية

ايبارشية الوادي الجديد اقباط وكنائس

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