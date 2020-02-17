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متحدث نادي القضاة يرد على البيانات المغلوطة حول قضية "باتريك جوروج"

الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:56 ص
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق المستشار رضا السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، على بيان البرلمان الأوروبي حول قضية باترك جورج قائلًا: "مصر تخوض معركة وعي، واستقلال القضاء المصري خط أحمر والحفاظ عليه بمثابة الحفاظ على سيادة الدولة المصرية"، مشدًدا على أن هذه التصريحات في غير موضعها.

وقال "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، إن رئيس البرلمان الأوروبي كان يعرض ميزانية الاتحاد الأوروبي ثم قام بالإشارة إلى إلقاء مصر القبض على مواطن وطالب بالإفراج عنه، معقبا: "الموضوع كل البعد عن حقوق الإنسان".

وأوضح، أن بيان البرلمان الأوروبي به كم كبير من المعلومات المغلوطة غير الموثقة، وبيان النائب العام المصري رد على كل هذه المغالطات، مشيرًا إلى أن القوانين المصرية بشأن التحقيقات الجنائية تكفل كافة ضمانات المحاكمة العادلة بما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وتابع المتحدث باسم نادي القضاة: "عندما يصدر القضاء المصري العادل أحكامه بالبراءة في مثل هذه القضايا، تختفي بيانات الاتحاد الأوروبي وتصريحاته".
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الكلمات المفتاحية

نادي القضاة بيانات مغلوطة باتريك جورج النائب العام

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