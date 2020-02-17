وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل مبادرة "مراكب النجاة"

تحدثت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة شؤون الهجرة والمصريين بالخارج، عن زيارتها لمحافظة الغربية أمس الأحد، قائلة إن الزيارة كانت لأربع قرى، لافتة إلى أنها زيارة استطلاعية للقرى المنتجة لعدد من الصناعات مثل؛ عسل النحل، والزبيب، والدهانات، وغيرها.



وتابعت "مكرم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث": "ندعم هذه الصناعات في تلك المحافظة لدعم هذه المنتجات".



وأوضحت، أن مبادرة "مراكب النجاة" تطور الفرص البديلة، وتطور الصناعات المحلية في تلك المحافظات لتحويل مراكب الهجرة الشرعية لمراكب نجاة، كما أنها تهدف لإعطاء المواطن الإحساس بالأمان وأن الدولة تقف بجواره، لافتة إلى أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 من خلال توفير فرص العمل في تلك المحافظات، معلقة: "نحن لسنا ضد الهجرة لكن ضد الهجرة غير الشرعية".

