وكيل البرلمان عن قضية باترك جورج: هناك من يريد تشويه صورة مصر

علق النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، على تدخل البرلمان الأوروبي وبعض المنظمات الأجنبية في قضية باترك جورج قائلًا: "القضاء المصري بتاريخه شامخ ونزيه ومواقفه التاريخية يشهد لها الجميع"، مشيرًا إلى أن هناك جهات ومنظمات مشبوهة تسعى لتشويه سمعة مصر عالميًّا، معقبًا: "إحنا حفظنا الأمور ديه".



وأضاف" وهدان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن مصر دولة ذات سيادة وتكفل الحريات لمواطنيها أكثر من الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن المواطن المصري باتريك تجاوز القانون ومن حق الدولة أن تحقق معه.



وأشار، إلى أن الدولة المصرية من حقها مقاضاة والتحقيق مع أي مواطن تجاوز حقوقه وفقًا للقانون، متابعًا: "بيان النائب العام كان قويًّا في الرد على ما أثير في قضية الباحث المصري باتريك جورج، والمحبوس على ذمة التحقيقات في تهمة إشاعة أخبار وبيانات كاذبة".



ولفت وهدان، إلى أن حديث البرلمان الأوروبي عن قضية خاصة بمواطن مصري "مرفوض"، لافتا إلى أن هناك أشخاص ممولين داخل البرلمان الأوروبي، وكان من المفترض أن يتم إرسال استفساره لنظيره المصري؛ وكان البرلمان المصري سيرد.



وأمر النائب العام باستكمال التحقيقات في القضية رقم 7245 لسنة 2019 إداري قسم ثان المنصورة، والمتهم فيها باتريك جورج ميشيل زكي سليمان بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

