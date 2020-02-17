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مجلس الوزراء يعلن حل 82% من إجمالي مليون شكوى

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:16 ص
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوي بمجلس الوزراء، إنهم تلقوا 1.3 مليون شكوى منذ 2014 وحتى الآن، لافتًا إلى أن المنظومة تتعامل مع هذه الشكاوي بشكل إلكتروني من خلال البوابة الإلكترونية أو الكول سنتر، ويتم تحويلها إلى صورة إلكترونية وفحصها، وتوجيها إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه كل شكوى، ويستطيع أي مواطن أن يتابع الشكوى الخاصة به على المنظومة.

وتابع "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن المنظومة قامت بالبت النهائي في 83% من الشكاوي سواء كان الرد إيجابيًا أو غير ذلك، مضيفًا أن هناك جهد كبير يبذل من أجل رفع الخدمات التي تقدم للمواطن في جميع النواحي.

ولفت، إلى أن نسبة استجابة الوزرات لحل المشاكل التي تأتي من المنظومة تتجاوز الـ90%، معقبًأ:" الاستجابة كبيرة جدًا مش عايز أبالغ"
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الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء الشكاوى الحكومية الدكتور طارق الرفاعي

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