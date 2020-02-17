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نبيلة مكرم: نستهدف توعية المحافظات بمخاطر الهجرة غير الشرعية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:08 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة شؤون الهجرة والمصريين بالخارج، تفاصيل زيارتها لمحافظة الغربية اليوم، قائلة إن الزارة تأتي في إطار تفعيل وإعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مراكب النجاة"، التي أطلقها في منتدى شباب العالم.

وأوضحت "مكرم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أنه فور إعلان الرئيس عن المبادرة توجهوا لمحافظة الفيوم ثم البحيرة ثم محافظة الغربية، لافتة إلى أن الهدف الرئيسي للزيارات هو التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأشارت، إلى أن خارطة المحافظات الأكثر إقبالًا على الهجرة هي 11 محافظة وتأتي الغربية كثالث محطة في هذه المحافظات.
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الكلمات المفتاحية

الهجرة غير الشرعية الدكتورة نبيلة مكرم

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