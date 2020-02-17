قبل حفل تأبينه.. ننشر السيرة الذاتية لشيخ الأثريين الدكتور علي رضوان



وقال ريحان، إن رضوان شغل منصاب عدة وحصل على عدد كبير من الجوائز والتقديرات والمؤهلات العلمية والتي رصدناها عبر الملف التالي، فالأمر ليس مجرد سيرة ذاتية وإنما هو تاريخ رجل قدم الكثير حتى تلقب بشيخ الأثريين.



الجوائز والأوسمة:

قال ريحان إن الدكتور علي رضوان حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الآثار عام 1983 ووسام العلوم والفنون، على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الإجتماعية عام 2003، وعلى الوسام الكبير للجمهورية الألمانية بدرجة "قائد" عام 2006م.



المؤهلات والخبرات

وتابع: حصل الدكتور علي رضوان على درجة الدكتوراه في الآثار المصرية القديمة في يوليو 1968 من جامعة ميونيخ بألمانيا، وشغل منصب رئيس قسم الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة في الفترة 1980-1987، وعميد كلية الآثار جامعة القاهرة في الفترة 1987-1993، وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وعضو شعبة التراث الحضاري والأثري بالمجالس القومية المتخصصة.



وأضاف ريحان: كما شغل منصب عضو لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضو باللجان العلمية بهيئة الآثار المصرية منذ عام 1974، ورئيس مجلس إدارة المتحف المصري، وعضو مجلس إدارته منذ عام 1977، عضو المجلس الأعلى للآثار، ومقرر اللجنة العلمية الدائمة للآثار الفرعونية وتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين.



وأشار إلى أن رضوان كان عضو المؤتمر العالمي لعلم المصريات، وعضو المؤتمر العالمي لآثار ما قبل التاريخ، وعضو المؤتمرات العالمية للآثار النوبية والمروية، عضو لجنة المتاحف العالمية باليونسكو (ICOM)- باريس منذ عام 1972، عضو لجنة الآثار والمواقع الأثرية باليونسكو (ICOMOS) - باريس منذ عام 1975، عضو الشعبة القومية لليونسكو - مصر، وعضو لجنة " التراث العالمي " باليونسكو منذ عام 2007، عضو الشعبة القومية للمتاحف - مصر، رئيس بعثة جامعة القاهرة في حفائر منطقة "أبو صير" شمالي سقارة، وعضو المجمع العلمي المصري، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالحزب الوطني الديمقراطي، عضو لجنة الثقافة بالحزب الوطني الديمقراطي، ومقرر المؤتمر القومي للمتاحف أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا، عضو مجلس الأمناء لمكتبة مبارك في الأقصر، وعضو المجلس الأعلى للأقصر، ورئيس الإتحاد العام للآثاريين العرب، عضو بالمعهد الألماني للآثار ببرلين. وزميل في الجمعية العالمية:Alexander von Humboldt-Stiftung بونبألمانيا في الفترة 1975-1977، وعضو معهد الآثار النمساوي – فيينا.



يذكر أن الدكتور علي رضوان رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب الأسبق، قد وافته المنية صبيحة الأربعاء 12 فبراير الجاري، وقد نعاه كبار الأثريين في مصر كما شهد حفل تأبينه باتحا الأثريين العرب بمدينة الشيخ زايد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وقررت الوزارة إقامة تأبين رسمي له غدًا الاثنين بمقر الوزارة في الزمالك بقاعة مصطفى باشا كمال.

كشف الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بوجه بحري وسيناء، عن السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور علي رضوان، الملقب بشيخ الأثريين، والذي ستقيم وزارة السياحة والآثار له حفل تأبين غدًا بمقرها في الزمالك.