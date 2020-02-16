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قوات الأمن العراقية تلقي القبض على 7 عناصر من تنظيم "داعش"

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:45 م
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قوات الأمن العراقية
قوات الأمن العراقية
وكالات
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صرح مصدر أمني عراقي في محافظة نينوى، مساء اليوم الأحد، بأنه تم القبض على 7 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب الموصل.

وقال النقيب أحمد العبيدي، من إعلام شرطة نينوى: إن "وحدات أمنية عراقية القت القبض على 7 عناصر من تنظيم داعش، من بينهم ثلاثة كانوا يعملون فيما يسمى بالحسبة وآخر كان يعمل فيما يسمى بالأمنية، فيما كان الآخرون يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند، خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"، موضحاً أنه تم القاء القبض عليهم في نقطة تفتيش النصر عند المدخل الجنوبي لمدينة الموصل.

كما قال المصدر: إن "عناصر داعش اقتحموا اليوم منزل رجل وزوجته يعملان في سلك الشرطة في ناحية بادوش25كم شمال غرب الموصل، وقاموا بنحرهما، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد قبل أكثر من عامين.

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الكلمات المفتاحية

قوات الأمن العراقية قوات الأمن داعش العراق احتجاجات العراق

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