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عمرو أديب: "الناس اتجننت عشان تاخد سيلفي"

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:48 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك دراسة أثبتت أن عدد القتلى جراء التقاط صور سيلفي خطيرة خلال 5 سنوات عددهم أكبر من الذين التهمتهم أسماك القرش.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "الناس اتجننت عشان تاخد سيلفي، يعني الناس تموت عشان تتصور، يولع السيلفي"، لافتا إلى أن البعض أصابهم هوس "الاستوري، والسيلفي، واللايكات".

وفي سياق آخر، لفت الإعلامي عمرو أديب، إلى أن موقع الفيسبوك قرر تأجيل إطلاق خدمة المواعدة.
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الكلمات المفتاحية

عمرو اديب صور سيلفي

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