Register data now | “ادخل الآن”رابط موقع دعم مصر 2020 الكترونياً تحديث بيانات بطاقات ”التموين” موقع وزارة التموين tamwin.com.eg





استقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية حتى الآن اكثر من 10 ملايين من المستفيدين من المنظومة التموينية بقيام عدد كبير من المواطنين المسجلين ضمن المنظومة التموينية،أصحاب البطاقات لتحديث البطاقة التموينية وإضافة رقم الهاتف منذ يوم 4 فبراير الحالي من خلال البطاقة التموينية،عبر الموقع الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وقد أهابت وزارة التموين فى بيان لها تطالب حاملى البطاقات التموينية بضرورة تحديث بيانتهم على موقع دعم مصر بإضافة رقم الهاتف المحمول وتحديث المعلومات واليبانات الخاصة بالمشتركين، لاستكمال قواعد بيانات المستفيدين من المنظومة التموينية لحرص الوزارة على توفير وسيلة للتواصل مع المواطنين أصحاب البطاقات من خلال الدخول على موقع دعم مصر، للخدمات التموينية.





تسجل أرقام المحمول على «دعم مصر»

أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن جميع البيانات التي يقوم المواطن بضرورة إدراج رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية من خلال رابط موقع دعم مصر نتابع معكم تحديث بيانات بطاقات التموين 2020 الكترونياً، حيث اكدت وزارة التموين على ضرورة تحديث البيانات وتسجيل رقم الهاتف المحمول عبر موقع دعم مصر الإلكتروني ويستطيع الان الأشخاص المقيدين في البطاقة التموينية بتحديث بيانات بطاقات التموين بجميع المحافظات وذلك من خلال إدخال الرقم السري ورقم البطاقة التموينية وياتى ذلك يهدف تواصل الوزارة المباشر مع المستفيدين عن القيام بتحديث رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية وفقاً إجراءات الكترونيةـ.





link موقع دعم مصر

خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية رابط مباشر يتوفر من خلاله تحديث البيانات لأصحاب البطاقات التموينية، عبر موقع دعم مصر tamwin من أجل إجراء كافة التحديثات والحديثة على البطاقات التموينية في الفترة الأخيرة، والتي يمكنكم الدخول والإستفسار عن البيانات الخاصة بالبطاقات. بالإضافة الى تحديث البيانات في بطاقة التموين، وذلك عن طريق رابط موقع دعم مصر، الموقع الخاص بوزارة الإنتاج الحربي، الذى تم إتاحته لسهولة الإستعلام من الجميع عن البيانات الخاصة بالبطاقات. لكي يتم التسهيل على وصل الدعم لكافة الفئات المستحقة من خلال موقع دعم مصر .





أخطرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المستفيدين من الدعم التمويني بضرورة تحديث رقم الهاتف المحمول في بيانات البطاقات التموينية فى حالة قيام أحد المواطنين بتسجيل رقم تليفون محمول يستخدمه المواطنيجب أن يكون رقم التليفون المحمول الذى سيتم تسجيله من خلال موقع دعم مصر مسجل فى شركة الاتصالات باسم نفس الشخص صاحبالبطاقة، أو مسجل باسم أحد الأفراد المستفيدين من البطاقة التموينية.





تحديث بيانات بطاقات التموين 2020

فقد وفرت وزارة التموين المصرية موقع دعم مصر لتوفير العديد من الخدمات الالكترونية لمستفيدي دعم بطاقات التموين من أجل التواصل ما بين وزارة التموين والمواطن المصري ومتابعة كل ماهو جديد حول تحديث بيانات بطاقات التموين من خلال الموقع الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتستمر هذه الخدمة حاليا من قبل وزارة التموين، ويتميز موقع دعم مصر بمنظومة إلكترونية كاملة تفيد في حال حدوث أي معولمات في حال تعديل أي بيانات أو تنشيط البطاقة التموينية.





طريقة اضافة رقم الهاتف المحمول لبطاقة التموين

طريقة التعيدل في بيانات المستخدم عند إضافة رقم الموبايل تسجيل هاتفه الخاص المسجل باسمه في أحد شركات المحمول ومن ثم حفظ البانات الجديدة التي أدخلتها موضحة أنه لا يجوز إضافة رقم هاتف غير مسجل باسم صاحب البطاقة أو أحد الأفراد الغير مستفيدين المقيدين عليها. والان سنتابع معكم من خلال الفقرة التالية خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين بتسجيل رقم الهاتف على “موقع دعم مصر” الكترونياً.





خطوات تسجيل رقم الهاتف موقع دعم مصر

يمكنك الدخول علي رابط موقع دعم مصر الإلكتروني ويمكنكم إتباع عدة خطوات من أجل القيام بإدخال رقم الهاتف الخاص بك بكل سهولة بتحديث البيانات وإضافة رقم الهاتف يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني، وكتابة رقم بطاقة التموين، الرقم القومي، اختيار المحافظة، وإضافة رقم الهاتف.





- اختيار اسم المحافظة التابعة لصاحب البطاقة

- إدخال رقم البطاقة التموينية.

- كتابة الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة.

- الضغط على خانة “سجل موبايلك”

- إدخال رقم الهاتف.

- الضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.





شروط استخراج بطاقات تموين للمرأة بأسمائهن

اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية باستخراج بطاقات تموين للمرأة بأسمائهن وقد حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استفادة المرأة من منظومة دعم السلع التموينية والخبز المدعم، وفى إطار حرص الوزارة على التوسع فى مظلة العدالة الاجتماعية للفئات المستحقة،جاء حرصًا على أسر هؤلاء السيدات حيث تسمح الوزارة باستخراج بطاقة تموين للمرأة فى 4 حالات تمكن المرأة من استخراج بطاقة تموين باسمها.





- للمرأة الأرملة.

- المرأة المطلقة وذلك بموجب وثيقة.

- المرأة المهجورة بوجود شهادة من قسم الشرطة تفيد حالة الهجر.

- المرأة التى بلغت أكثر من 40 عاما ولم تتزوج.



