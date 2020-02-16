Advertisements
مدرب الإسماعيلي يكشف سبب غياب باهر المحمدي عن مباراة الرجاء ومفاوضات الاهلى مع اللاعب
الأحد 16/فبراير/2020 - 11:35 م
Advertisements
محمد جمال
Advertisements
تحدث أدهم السلحدار المدرب العام لنادي الإسماعيليعن موقف باهر المحمدي قائد الدراويش والذى غاب اليوم عن المشاركة أمام فريق الرجاء المغربي ضمن مباريات نصف نهائي البطولة العربية.
وقال السلحدار في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "باهر المحمدي لم يتمرد وسيتواجد في الإسماعيلي غدا وسيتدرب منفردا وتواجد في ألمانيا للعلاج".
وتابع: "الأهلي اذا أراد التعاقد مع باهر المحمدي يفاوض إدارة الإسماعيلي".
وأتم: "الإسماعيلي يتعرض لظلم تحكيمي في الدوري وأخطاء التحكيم أصبحت متكررة".
وحقق الإسماعيلي الفوز اليوم بهدف دون رد سجله المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف من ضربة جزاء.
Advertisements