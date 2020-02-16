Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الصحة النفسية" تعقد أولى مؤتمراتها لعلاج الإدمان بأكاديمية الأميرة فاطمة

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:33 م
Advertisements
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
عقدت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بوزارة الصحة، مؤتمرها العلمي الأول لعلاج الإدمان بعنوان"Focus on Recovery"، وذلك برئاسة الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان الدكتورة منن عبد المقصود.

أقيم المؤتمر بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المعهد القومي للتدريب سابقا" على مدار يومي الجمعة والسبت 14 و15 فبراير، بمشاركة عدد من الأطباء المتخصصين في علاج الإدمان محليا ودوليا.

حضر المؤتمر الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، والعديد من شباب الأطباء بالأمانة العامة للصحة النفسية، ولفيف من استشاريي الأمراض النفسية على كل المستويات المحلية والدولية.

وأكدت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، ان المؤتمر يعد أول مؤتمر علمي يبحث في علاج الإدمان بوزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية، ويهدف إلى الإلمام بالمحاضرات العلمية وتطبيقها بورش عمل لمساعدة مرضى الإدمان على التعافي.

وذكرت عبدالمقصود، أن المحاضرات شملت العديد من الموضوعات المتنوعة التي تخص علاج الإدمان، وورش العمل، لافتة أن ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية على عرض أحدث المستجدات العلمية في علاج الإدمان والتعليم الطبي المستمر.

من جانبه قال الدكتور محمد فوزي السوده، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المستمر ورئيس الأكاديمية، أن الأكاديمية ستقوم بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية واللقاءات العلمية خلال الشهر الحالي في تخصصات"الأشعة والجراحة العامة والنسا والتوليد، والإنعاش القلبي، والباطنة العامة وجراحات المسالك، والطب النفسي وعلاج الادمان"، في محافظات جنوب سيناء والأقصر.

جدير بالذكر أن أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني المستمر، شهدت مؤخرا تغييرات عديدة، شملت تحديث وتطوير البرامج، ووضع سياسة جديدة، لتوسيع نطاق تدريب الأطباء وتنفيذ التدريب بالمحافظات.

وكانت الأكاديمية قد عقدت من قبل عدد من الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية لشباب الأطباء في إطار تطبيق سياسة الوزارة للاهتمام بالتعليم الطبي، كما تم إضافة برامج مهنية جديدة ومتعدده وكذلك اللامركزية في مكان التدريب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة طوارئ وزارة الصحة الصحة النفسية

أخبار تهمك

خطوة مفاجئة من الأهلي ضد بكاري جاساما قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الإثنين: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بويول يحدد موعد إعتزال ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

هاني شاكر يصدر بيانًا بوقف التعامل مع مطربي المهرجانات

منذ حوالي 4 ساعات

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير مهم.. ظواهر خطيرة تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة

منذ حوالي 10 ساعة

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر رابط ماتش Real يلا شوت PLUS رابط مباراة ريال مدريد NOW

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أهم أخبار الأهلي اليوم الأحد: أزمة تضرب الفريق قبل السوبر.. ومباراة صن داونز تقترب من "ستاد الرعب"..وتحذير إنجليزي من مشاركة "الساحر" أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

صحفي انجليزي: ليفربول يحسم موقف رحيل محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

حسن شاكوش يخرج عن صمته ويرد على نقابة الموسيقيين

منذ حوالي 3 ساعات

طلب مفاجئ من فايلر لحسام عاشور واللاعب يرفض

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. حقيقة نقل مباراة الأهلي وصن داونز لملعب القاهرة بحضور 30 ألف مشجع

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صفحات المساجد عبر "فيسبوك" (فيديو)

منذ أقل من ساعة

هاني شاكر: محمد رمضان لم يعر اهتماما لنقابة المهن الموسيقية

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم الأحد 16-2-2020

منذ ساعة و 25 دقيقة

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

قسم جديد للسيدات بمستشفى الخانكة للصحة النفسية

غدًا.. وزير الصحة توقع بروتوكول تعاون بشأن علاج مرضى الإدمان

التضامن: توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان من المراهقين غدًا

"التضامن" و"الصحة" توقع بروتوكولا لإنشاء مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان من المراهقين (صور)

"الصحة" تنظم 7 ورش عمل لرفع الوعي بالطب النفسي

تنظيم 15 دورة تدريبية على تقديم خدمات الإدمان في 2018

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:50 م

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

طلب مفاجئ من فايلر لحسام عاشور واللاعب يرفض

11:31 م

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صفحات المساجد عبر "فيسبوك" (فيديو)

11:03 م

هاني شاكر يصدر بيانًا بوقف التعامل مع مطربي المهرجانات

08:17 م

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات سد النهضة

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status