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مفاجأة مدوية.. هاني شاكر يعلن أسباب عدم انضمام محمد رمضان لـ "الموسيقيين"(فيديو)

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:31 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقيين، إن الفنان محمد رمضان لم يخضع لاختبارات الغناء الخاصة بنقابة الموسيقيين، لأنه لا يقوم بالغناء، معقبًا: "محمد رمضان مش بيغني هو بيتكلم، بيعمل راب".

وتابع "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية" on e"، مساء الأحد، أن "رمضان" ليس عضوًا في نقابة الموسيقيين، وعندما يقوم بالعناء يحصل على تصريح من "الموسيقيين" بناءً على طلب من نقابة الممثلين.

ولفت إلى أن نقابة الموسيقيين بها شعبة راب منذ فترة طويلة، ومحتوى أغاني الراب لا يخضع لرقابة نقابة المهن الموسيقية، ولكن للمصنفات الفنية.


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الكلمات المفتاحية

هاني شاكر نقابة الموسيقيين محمد رمضان وأشرف أبو اليسر محمد رمضان

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