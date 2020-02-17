شاهد.. كيف تحرك البرلمان لمواجهة تحدي "كسارة الجماجم"

قال النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه أرسل خطابات إلى وزارتي التعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى المديريات التعليمية لمطالبتهم بتوعية الطلاب بخطورة تحدي "كسارة الجماجم" المنتشر بين طلاب المدارس.



وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن وزارة التعليم عليها أن ترسل خطابًا دوريًا للمدارس للتنبيه على خطورة هذا التحدي، ومنعه تماما من المدارس.



وأضاف عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن التحدي انتشر في مصر أيضا، ولهذا وجب التنبيه على الطلاب في طابور الصباح بخطورة التحدي.

