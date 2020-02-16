"مشتل البحر الأحمر" يتأهب لاستقبال 45 موظفاً

احتفلت شركة البحر الأحمر للتطوير المنفذ لأحد أكثر مشاريع السياحة طموحاً في العالم، اليوم الأحد، بتخريج متدربي برنامج مشتل البحر الأحمر المنتهي بالتوظيف، بالتعاون مع جمعية "سكن" للتنمية الأسرية في أملج وجامعة تبوك، والبالغ عددهم 45 شاباً، سيبدأون عملهم فوْرَ افتتاح المشتل الذي سيوفر 15 مليون شتلة زراعية للمشروع.





ويعد برنامج مشتل البحر الأحمر المنتهي بالتوظيف، إحدى الخطوات العملية التي تقوم بها شركة البحر الأحمر للتطوير، للمساهمة في بناء مستقبل آمن ومستدام للشباب السعودي.





وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو، أن المبادرة تأتي في إطار التزامنا بتوفير الفرص لسكان المناطق المجاورة، وضمان استفادتهم المُثلى من الفرص الوظيفية والاستثمارية التي يوفرها المشروع.





وتلقى كافة موظفي المشتل تدريباً عملياً وعلمياً في المشتل الزراعي الخاص ببلدية أملج بشكلٍ أولي، حيث تمَّ إلحاق الموظفين الذين اختيروا ضمن تخصص "البستنة" في برنامج تدريبي دام ستة أسابيع، فيما تمَّ إلحاق خمسة موظفين اختيروا كمشرفين ضمن برنامج لمدة ثلاثة أسابيع إضافية (216 ساعة تدريبية)، فضلاً عن تسجيلهم 144 ساعة تدريب نظرية في مقر جامعة تبوك في أملج، أتقنوا خلالها مبادئ المحادثة بالإنجليزية ومصطلحاتٍ خاصة بالبستنة والزراعة.