Advertisements
Advertisements
Advertisements

"مشتل البحر الأحمر" يتأهب لاستقبال 45 موظفاً

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

احتفلت شركة البحر الأحمر للتطوير المنفذ لأحد أكثر مشاريع السياحة طموحاً في العالم، اليوم الأحد، بتخريج متدربي برنامج مشتل البحر الأحمر المنتهي بالتوظيف، بالتعاون مع جمعية "سكن" للتنمية الأسرية في أملج وجامعة تبوك، والبالغ عددهم 45 شاباً، سيبدأون عملهم فوْرَ افتتاح المشتل الذي سيوفر 15 مليون شتلة زراعية للمشروع.


ويعد برنامج مشتل البحر الأحمر المنتهي بالتوظيف، إحدى الخطوات العملية التي تقوم بها شركة البحر الأحمر للتطوير، للمساهمة في بناء مستقبل آمن ومستدام للشباب السعودي.


وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو، أن المبادرة تأتي في إطار التزامنا بتوفير الفرص لسكان المناطق المجاورة، وضمان استفادتهم المُثلى من الفرص الوظيفية والاستثمارية التي يوفرها المشروع.


وتلقى كافة موظفي المشتل تدريباً عملياً وعلمياً في المشتل الزراعي الخاص ببلدية أملج بشكلٍ أولي، حيث تمَّ إلحاق الموظفين الذين اختيروا ضمن تخصص "البستنة" في برنامج تدريبي دام ستة أسابيع، فيما تمَّ إلحاق خمسة موظفين اختيروا كمشرفين ضمن برنامج لمدة ثلاثة أسابيع إضافية (216 ساعة تدريبية)، فضلاً عن تسجيلهم 144 ساعة تدريب نظرية في مقر جامعة تبوك في أملج، أتقنوا خلالها مبادئ المحادثة بالإنجليزية ومصطلحاتٍ خاصة بالبستنة والزراعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موظفين مشتب البحر الأحمر تبوك السعودية استقبال

أخبار تهمك

الأرصاد تحذر من طقس الإثنين: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

منذ حوالي 5 ساعات

طلب مفاجئ من فايلر لحسام عاشور واللاعب يرفض

منذ 18 دقيقة

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة نقل مباراة الأهلي وصن داونز لملعب القاهرة بحضور 30 ألف مشجع

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير مهم.. ظواهر خطيرة تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة

منذ حوالي 10 ساعات

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر رابط ماتش Real يلا شوت PLUS رابط مباراة ريال مدريد NOW

منذ ساعتين

حسن شاكوش يخرج عن صمته ويرد على نقابة الموسيقيين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بويول يحدد موعد إعتزال ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صفحات المساجد عبر "فيسبوك" (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

هاني شاكر يصدر بيانًا بوقف التعامل مع مطربي المهرجانات

منذ حوالي 4 ساعات

صحفي انجليزي: ليفربول يحسم موقف رحيل محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الأحد 16-2-2020

منذ ساعة و 19 دقيقة

أهم أخبار الأهلي اليوم الأحد: أزمة تضرب الفريق قبل السوبر.. ومباراة صن داونز تقترب من "ستاد الرعب"..وتحذير إنجليزي من مشاركة "الساحر" أمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

هاني شاكر: محمد رمضان لم يعر اهتماما لنقابة المهن الموسيقية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

خطوة مفاجئة من الأهلي ضد بكاري جاساما قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تشييد قرية سكنية لـ10 آلاف عامل بمشروع "البحر الأحمر"

شركة البحر الأحمر توقّع عقداً لتطوير فندق خاص لمنسوبيها

المعهد التقني للهندسة والبترول يفتح برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

شركة البحر الأحمر للتطوير توقع اتفاق لتنمية أرض "مدينة الموظفين"

برنامج "نيوم" يبدأ مقابلات متقدمين على الابتعاث الداخلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:50 م

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صفحات المساجد عبر "فيسبوك" (فيديو)

11:03 م

هاني شاكر يصدر بيانًا بوقف التعامل مع مطربي المهرجانات

08:17 م

طلب مفاجئ من فايلر لحسام عاشور واللاعب يرفض

11:31 م

أخبار برشلونة اليوم الأحد 16-2-2020

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status