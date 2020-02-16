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شركة طيران لبنانية تشترط على المسافرين الدفع بالدولار

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:16 م
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شركة طيران
شركة طيران
وكالات
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط "الميدل إيست" العاملة في لبنان، أن اعتبارا من يوم غد الاثنين، يتم قبول الدفع بالدولار الأمريكي فقط، للراغبين بالسفر على متنها.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، اليوم الأحد، بأن الشركة ستقبل بطاقات الدفع كافة إضافة إلى الشيكات المصرفية، شرط أن تكون العملية بالعملة الأجنبية.

وبحسب الوكالة الرسمية، سيكون في إمكان المسافرين تسديد رسوم الحمولة الزائدة ورسوم تعديل الحجز بالليرة اللبنانية، في مطار رفيق الحريري الدولي.

وتزامن مع اندلاع الانتفاضة اللبنانية في 17 أكتوبر الماضي، حدوث تراجع وتدهور كبيرين في الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية في لبنان، لاسيما في مستوى نقص السيولة بالدولار الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى وقوع أزمات متعددة ومتفاقمة في قطاعات حيوية وأساسية في البلاد مثل المحروقات والأدوية والمعدات الطبية والقمح، وتراجع حركة الصناعة والاستيراد والتصدير بصورة لافتة.

وسبق وأعلن مسئولون مصرفيون وبرلمانيون أن الأرقام تُظهر أن اللبنانيين يحتفظون بنحو 6 مليارات دولار أمريكي في منازلهم، وذلك نتيجة حالة القلق وعدم الثقة التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن وانعكاساتها على العلاقة مع البنوك.

 
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