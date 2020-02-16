أهم أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد ١٦/٢/٢٠٢٠

شهد نادي الزمالك اليوم الأحد ١٦ فبراير العديد من الأخبار والانباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها مفاجأة سعيدة لجماهير الزمالك وصدمة للأهلي بسبب مباراة السوبر وتصريحات نارية من مرتضى منصور.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





إخلاء سبيل مشجعي الزمالك في أحداث مطار القاهرة





قررت نيابة النزهة برئاسة احمد مصلح إخلاء سبيل مشجعي الزمالك عمرو أحمد عبدالحافظ ومحمود يحيى من سرايا النيابة وذلك تحت إشراف المستشار أحمد عز المحامي العام لنيابات شرق القاهرة.





وكان المستشار مرتضى منصور قد أرسل وفدا من المحامين برئاسة محمود خالد مدير الشئون القانونية بالنادي لمتابعة ملف القضية.





بطل موقعة الأهلي والهلال السوداني حكما لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا





أعلن الترجي التونسي، عن حكم مباراته أمام الزمالك، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ونشر الحساب الرسمي للترجي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحكم المغربي رضوان جيد هو من يدير مباراة الذهاب بين الزمالك والترجي في القاهرة".





ويعاون رضوان جيد كل من لحسن ازجاو مساعد أول ومصطفى اكركاد مساعد ثاني والحكم الرابع عادل زوراك.









هيدرسفيلد يُحذر الأهلي من مشاركة رمضان صبحي أمام الزمالك





تلقى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اتصالات من جانب نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال الساعات الماضية من أجل الإطمئنان على رمضان صبحي نجم الفريق بعد تعرضه للإصابة مؤخرًا.





وحذر الفريق اللندني مسؤولو المارد الأحمر، الاستعانة بخدمات اللاعب في حال عدم الجاهزية التامة من الإصابة التي لحقت به، خوفًا من تفاقم الإصابة، حيث طالب النادي الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة باللاعب.





ميدو: "لو خسر الزمالك من الأهلي في السوبر الناس هتنسى مباراة الترجي"





أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة، أن الفريق عليه أن يغلق صفحة تحقيق لقب بطولة السوبر الإفريقي، وأن يركز في مواجهة السوبر المصري أمام الأهلي .





وقال ميدو في تصريحات لفضائية أبو ظبي: "لابد أن تتوقف الاحتفالات بالسوبر الإفريقي من أمس، ويتم الاستعداد للأهلي ونسيان مباراة الترجي في كل شيء".





وتابع: "على لاعبي الزمالك أن يفهموا أنهم لو خسروا من الأهلي لن تتذكر الجماهير البطولة الإفريقية".









تصريحات نارية من مرتضى منصور





أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه أصر على عودة بعثة الفريق إلى مصر بعد خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي بالدوحة من أجل الاحتفال بالكأس مع الجماهير.





وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "جماهير الزمالك تستحق الفرحة التي تعيشها مع الفريق بعد الذهاب بأعداد كبيرة إلى مطار القاهرة من أجل استقبال البعثة.. هناك مكافآت تحفيزية للاعبين قبل مباراة الأهلي يوم الخميس المقبل في السوبر المصري".





وأضاف مرتضى: "الزمالك في عهدي قهر الكبار مثل النجم الساحلي والترجي والهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا لكن مع كل ذلك لا يذكر اسمي وأمير وأحمد مرتضى إلا وقت التعثر فقط".





موعد مباراة الزمالك القادمة





ويستعد نادي الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي يوم الخميس القادم ٢٠ فبراير ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري في دولة الإمارات.