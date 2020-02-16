Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير: على الشعب المصري أن يسعد بما حققه من معدلات تنمية

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:16 م
Advertisements
على الإدريسي
على الإدريسي
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الشعب المصري عليه أن يكون سعيد بما حققه من معدلات تنمية الفترة الأخيرة، خاصة أن معدل النمو الذي تحقق في مصر أكبر من المتوسط العالمي.

وأضاف "الإدريسي"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن هناك تحديات كبيرة يشهدها الاقتصاد العالمي، بسبب وجود حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتابع أن تحقيق مصر 5.6% كمعدل تنمية في ظل تراجع الاقتصاد العالمي، يعتبر نجاح للسياسات الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي إذا لم يكن يمر بعدة أزمات، لحقق الاقتصاد المصري معدل نمو أكبر مما تحقق الفترة الأخيرة.
Advertisements

أخبار تهمك

تحذير مهم.. ظواهر خطيرة تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بويول يحدد موعد إعتزال ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم الأحد 16-2-2020

منذ ساعة و 19 دقيقة

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صفحات المساجد عبر "فيسبوك" (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

طلب مفاجئ من فايلر لحسام عاشور واللاعب يرفض

منذ 18 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس الإثنين: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة نقل مباراة الأهلي وصن داونز لملعب القاهرة بحضور 30 ألف مشجع

منذ حوالي 6 ساعات

حسن شاكوش يخرج عن صمته ويرد على نقابة الموسيقيين

منذ حوالي 3 ساعات

هاني شاكر: محمد رمضان لم يعر اهتماما لنقابة المهن الموسيقية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

هاني شاكر يصدر بيانًا بوقف التعامل مع مطربي المهرجانات

منذ حوالي 4 ساعات

أهم أخبار الأهلي اليوم الأحد: أزمة تضرب الفريق قبل السوبر.. ومباراة صن داونز تقترب من "ستاد الرعب"..وتحذير إنجليزي من مشاركة "الساحر" أمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر رابط ماتش Real يلا شوت PLUS رابط مباراة ريال مدريد NOW

منذ ساعتين

صحفي انجليزي: ليفربول يحسم موقف رحيل محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة مفاجئة من الأهلي ضد بكاري جاساما قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:50 م

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صفحات المساجد عبر "فيسبوك" (فيديو)

11:03 م

هاني شاكر يصدر بيانًا بوقف التعامل مع مطربي المهرجانات

08:17 م

طلب مفاجئ من فايلر لحسام عاشور واللاعب يرفض

11:31 م

أخبار برشلونة اليوم الأحد 16-2-2020

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status