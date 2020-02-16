خبير: على الشعب المصري أن يسعد بما حققه من معدلات تنمية

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الشعب المصري عليه أن يكون سعيد بما حققه من معدلات تنمية الفترة الأخيرة، خاصة أن معدل النمو الذي تحقق في مصر أكبر من المتوسط العالمي.



وأضاف "الإدريسي"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن هناك تحديات كبيرة يشهدها الاقتصاد العالمي، بسبب وجود حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وتابع أن تحقيق مصر 5.6% كمعدل تنمية في ظل تراجع الاقتصاد العالمي، يعتبر نجاح للسياسات الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي إذا لم يكن يمر بعدة أزمات، لحقق الاقتصاد المصري معدل نمو أكبر مما تحقق الفترة الأخيرة.

