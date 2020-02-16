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مستشفى الأحرار بالشرقية تنفي استقبال حالة مصابة بـ "كورونا"

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:15 م
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مستشفى الأحرار
مستشفى الأحرار
سمر السيد
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أكد الدكتور عبدالكريم العراقي، مدير مستشفى الأحرار التعليمي بمحافظة الشرقية، عدم حقيقة ما أثير من أنباء عن اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا داخل المستشفى بمدينة الزقازيق.

وقال أن مستشفى الأحرار التعليمى المستشفى تعمل بكامل طاقتها ولا توجد أي حالة كورونا، وكل ما يقال شائعات وأكاذيب.

جاء ذلك بعدما تداول مجموعة من رواد موقع التواصل الاجتماعي تداولوا منشورات مكتوبة بشأن وجود حالة مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى الأحرار التعليمي، بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية.
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مصر مستشفى الأحرار كرونا فيروس كورونا الصين

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