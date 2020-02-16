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موعد مباراة الشرطة ضد الوحدة الاثنين 17 / 2 / 2020 دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:14 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام يوم غداً مباراة الشرطة ضد الوحدة والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد فرانسو حريري لحساب مباريات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الاولى لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

مباراة الشرطة ضد الوحدة

وقبل المباراة يحتل الشرطة المركز الاول على لائحة المجموعة الأولى برصيد نقطة جمعها من التعادل في الجولة الأولى على ملعب فرانسو حريري بهدف لكل فريق مع إستقلال طهران الإيراني .

في المقابل يحتل فريق نادي الوحدة الإماراتي نفس العدد من النقاط بعد أن تعادل في الجولة الأولى بنفس النتيجة مع الاهلي السعودي على ملعب إستاد آل نهيان بنادي الوحدة .

توقيت متابعة مباراة الشرطة ضد الوحدة

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة الشرطة ضد الوحدة على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة الشرطة ضد الوحدة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويعلق عليها المعلق عمر الخويذري .

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