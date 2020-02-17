5 دياكونيين جدد بإيبارشية ملوي تمهيدا لسيامتهم كهنة الأسبوع المقبل

صلى نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، قداس عيدي دخول السيد المسيح الهيكل وشهداء العصر الحديث بالكنيسة المرقسية بملوي وخلاله صلى صلوات سيامة خمسة من الشمامسة لينالوا درجة "دياكون" وذلك تمهيدًا لسيامتهم في درجة القسيسية يوم الأحد القادم للخدمة في بعض كنائس الإيبارشية.



وكان نيافته قد أعلن أسماء المرشحين للكهنوت في كافة وسائل الإعلان الخاصة بالإيبارشية في كل الكنائس منذ عشرة أيام، ليتسنى لأبناء الإيبارشية إبداء الرأي بشأنهم خلال هذه المدة.