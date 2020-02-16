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عمر كمال لـ"الفجر": لا علاقة لي بأزمة مطربي المهرجانات

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:04 م
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عمر كمال
عمر كمال
سعد نبيل
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أكد الفنان الشاب عمر كمال في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن لا علاقة له بالأزمة التي أثيرت مؤخرًا حول مطربي المهرجانات.

وأوضح "كمال" أنه يحمل كارنيه مطرب شعبي منذ عام 2016، مما يجعله بعيدًا عن قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات، محذرًا جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات من مخالفة هذا القرار.

وجاء قرار المهن الموسيقية عقب موجة الغضب من كلمات مهرجان "بنت الجيران" الذي غناه حسن شاكوش وعمر كمال في حفل عيد الحب باستاد القاهرة الجمعة الماضية.

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