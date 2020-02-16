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موعد مباراة شباب الاهلي دبي ضد الهلال الاثنين 17 / 2 / 2020 دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:05 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام يوم غداً الاثنين مباراة شباب الاهلي دبي ضد الهلال والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي في العاصمة الإماراتية أبوظبي لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على ترتيب الفريقان في البطولة بالإضافة إلى توقيت نقل المباراة على الهواء مباشرةً والقنوات الناقلة لها .

مباراة شباب الأهلي دبي ضد الهلال

وقبل اللقاء يحتل فريق نادي شباب الاهلي دبي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد لا شيء من النقاط جمعها الفريق من الخسارة في الجولة الأولى على يد باختاكور الأوزباكستاني بهدف واحد مقابل هدفين .

فيما يحتل فريق نادي الهلال صدارة المجموعة برصيد ثلاثة نقاط جمعها من الفوز في الجولة الأولى على فريق نادي شاهر خودرو الإيراني.

توقيت نقل مباراة شباب الأهلي دبي ضد الهلال

تبدأ مباراة شباب الأهلي دبي ضد الهلال في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة شباب الأهلي دبي ضد الهلال على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة شباب الأهلي دبي ضد الهلال على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق الجزائري الكبير حفيظ دراجي .

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