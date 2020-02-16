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"الصحة" تكشف خطتها في التعامل مع المخالطين للأجنبي حامل كورونا بمصر

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:04 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنهم تعاملوا مع الحالة الحاملة لفيروس كورونا التي ظهرت في مصر بدقة، وهو الآن بخير ولم تظهر عليه أي أعراض، متوقعا أن مناعته قد تكون تغلبت على فيروس كورونا.

وأشار خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه تم تطبيق العزل الذااتي لكل المخالطين للحالة في مقر عمله حتى عمال الأسانسير وأفراد الأمن، لافتا إلى أنهم أجروا تحليل لهم وجميع النتائج سلبية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك فريق طبي يوقع الكشف عليهم بشكل دوري في منازلهم، مؤكدًا أن المعزولين أنفسهم يحرصون على اتباع القواعد والتعليمات.
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الصحة

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