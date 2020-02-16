قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صفحات المساجد عبر "فيسبوك" (فيديو)

قال الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف حذرت موظفيها من إنشاء صفحات بأسماء مساجد، إلا بعد الحصول على تصريح كتابي، قائلاّ: "هذا التحذير الهدف منه حماية الأوقاف"، مشيرًا إلى أن الوزارة حذرت جميع العاملين من السجال غير المنضبط على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتابع "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأحد، أن الوزارة لديها حرص على عدم وجود جدال على موقع التواصل الاجتماعي، يأتي ضمن تحقيق منظومة لحماية الشباب من الفكر المتطرف.



ولفت إلى أن وزير الاوقاف الدكتور مختار جمعة أعطى مهلة شهر للصفحات القائمة باسم وزارة الأوقاف أو مديرات الأوقاف أو المساجد، لاعتمادها من قبل الشيح جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وفي حال عدم تقدم هذه الصفحات لطلب اعتمادها ستكون مشمولة بقرار الحظر، وسيتم ابلاغ مباحث الأنترنت رسميًا بهذا القرار.



