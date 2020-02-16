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أبرزهم صراع العروش.. 10 مسلسلات حققوا مشاهدات عالية على مستوى العالم

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:51 م
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صراع العروش
صراع العروش
ولاء عبد الناصر
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بعد نجاح مسلسل صراع العروش وحصول الحلقة الأخيرة له علي تقييم 9.3/10 على موقع IMDb، أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


يرصد لكم"الفجر الفني"المسلسلات العشر الأعلي تقييما عبر التاريخ:

1_Band of brothers

مسلسل درامي حربي قصير بدأ عرضه في عام 2001 وحصل على تقييم 9,5.


2_planet Earth

مسلسل الطبيعة الوثائقي، بدأ عرضه في عام 2006، وحصل على تقييم 9,5.

3_Breaking Bad

مسلسل الجريمة والدراما، بدأ عرضه في عام 2008، وحصل على تقييم 9,4.


4_Game of Thrones

مسلسل الفانتازيا والدراما، بدأ عرضه عام 2011، وحصل على تقييم 9,4.

5_The Wire

مسلسل الجريمة والدراما، بدأ عرضه في عام 2002، وحصل على تقييم 9,4.

6_Cosmos : A Spacetime Odyssey

المسلسل العلمي الوثائقي، بدأ عرضه في عام 2014، وحصل على تقييم 9,3.

7_ Cosmos

المسلسل العلمي الوثائقي، بدأ عرضه في عام 1980، وحصل على تقييم 9,2.


8_Rick and morty

مسلسل الرسوم المتحركة والخيال العلمي الهزلي للكبار، بدأ عرضه في عام 2013، وحصل على تقييم 9,2.


9_The Civil War

مسلسل وثائقي قصير، بدأ عرضه في عام 1990، وحصل على تقييم 9,2.


10_The Sopranos

مسلسل الجريمة والدراما بدأ عرضه عام 1999، وحصل على تقييم 9,2.
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