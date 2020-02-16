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أبرزهم صراع العروش.. 10 مسلسلات حققوا مشاهدات عالية على مستوى العالم
الأحد 16/فبراير/2020 - 11:51 م
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ولاء عبد الناصر
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بعد نجاح مسلسل صراع العروش وحصول الحلقة الأخيرة له علي تقييم 9.3/10 على موقع IMDb، أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يرصد لكم"الفجر الفني"المسلسلات العشر الأعلي تقييما عبر التاريخ:
1_Band of brothers
مسلسل درامي حربي قصير بدأ عرضه في عام 2001 وحصل على تقييم 9,5.
2_planet Earth
مسلسل الطبيعة الوثائقي، بدأ عرضه في عام 2006، وحصل على تقييم 9,5.
3_Breaking Bad
مسلسل الجريمة والدراما، بدأ عرضه في عام 2008، وحصل على تقييم 9,4.
4_Game of Thrones
مسلسل الفانتازيا والدراما، بدأ عرضه عام 2011، وحصل على تقييم 9,4.
5_The Wire
مسلسل الجريمة والدراما، بدأ عرضه في عام 2002، وحصل على تقييم 9,4.
6_Cosmos : A Spacetime Odyssey
المسلسل العلمي الوثائقي، بدأ عرضه في عام 2014، وحصل على تقييم 9,3.
7_ Cosmos
المسلسل العلمي الوثائقي، بدأ عرضه في عام 1980، وحصل على تقييم 9,2.
8_Rick and morty
مسلسل الرسوم المتحركة والخيال العلمي الهزلي للكبار، بدأ عرضه في عام 2013، وحصل على تقييم 9,2.
9_The Civil War
مسلسل وثائقي قصير، بدأ عرضه في عام 1990، وحصل على تقييم 9,2.
10_The Sopranos
مسلسل الجريمة والدراما بدأ عرضه عام 1999، وحصل على تقييم 9,2.
يرصد لكم"الفجر الفني"المسلسلات العشر الأعلي تقييما عبر التاريخ:
1_Band of brothers
مسلسل درامي حربي قصير بدأ عرضه في عام 2001 وحصل على تقييم 9,5.
2_planet Earth
مسلسل الطبيعة الوثائقي، بدأ عرضه في عام 2006، وحصل على تقييم 9,5.
3_Breaking Bad
مسلسل الجريمة والدراما، بدأ عرضه في عام 2008، وحصل على تقييم 9,4.
4_Game of Thrones
مسلسل الفانتازيا والدراما، بدأ عرضه عام 2011، وحصل على تقييم 9,4.
5_The Wire
مسلسل الجريمة والدراما، بدأ عرضه في عام 2002، وحصل على تقييم 9,4.
6_Cosmos : A Spacetime Odyssey
المسلسل العلمي الوثائقي، بدأ عرضه في عام 2014، وحصل على تقييم 9,3.
7_ Cosmos
المسلسل العلمي الوثائقي، بدأ عرضه في عام 1980، وحصل على تقييم 9,2.
8_Rick and morty
مسلسل الرسوم المتحركة والخيال العلمي الهزلي للكبار، بدأ عرضه في عام 2013، وحصل على تقييم 9,2.
9_The Civil War
مسلسل وثائقي قصير، بدأ عرضه في عام 1990، وحصل على تقييم 9,2.
10_The Sopranos
مسلسل الجريمة والدراما بدأ عرضه عام 1999، وحصل على تقييم 9,2.
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