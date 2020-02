أبرزهم صراع العروش.. 10 مسلسلات حققوا مشاهدات عالية على مستوى العالم

1_ Band of brothers



مسلسل درامي حربي قصير بدأ عرضه في عام 2001 وحصل على تقييم 9,5.





2_ planet Earth



مسلسل الطبيعة الوثائقي، بدأ عرضه في عام 2006، وحصل على تقييم 9,5.



3_ Breaking Bad



مسلسل الجريمة والدراما، بدأ عرضه في عام 2008، وحصل على تقييم 9,4.





4_ Game of Thrones



مسلسل الفانتازيا والدراما، بدأ عرضه عام 2011، وحصل على تقييم 9,4.



5_ The Wire



مسلسل الجريمة والدراما، بدأ عرضه في عام 2002، وحصل على تقييم 9,4.



6_ Cosmos : A Spacetime Odyssey



المسلسل العلمي الوثائقي، بدأ عرضه في عام 2014، وحصل على تقييم 9,3.



7_ Cosmos



المسلسل العلمي الوثائقي، بدأ عرضه في عام 1980، وحصل على تقييم 9,2.





8_ Rick and morty



مسلسل الرسوم المتحركة والخيال العلمي الهزلي للكبار، بدأ عرضه في عام 2013، وحصل على تقييم 9,2.





9_ The Civil War



مسلسل وثائقي قصير، بدأ عرضه في عام 1990، وحصل على تقييم 9,2.





10_ The Sopranos



مسلسل الجريمة والدراما بدأ عرضه عام 1999، وحصل على تقييم 9,2.

بعد نجاح مسلسل صراع العروش وحصول الحلقة الأخيرة له علي تقييم 9.3/10 على موقع IMDb، أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.يرصد لكم"الفجر الفني"المسلسلات العشر الأعلي تقييما عبر التاريخ: