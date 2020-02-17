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رئيس الإنجيلية يفتتح خدمة "هوم" الصحية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:30 ص
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، السبت، في افتتاح خدمة "هوم" الصحية، إحدى خدمات رابطة الإنجيليين في مصر، كما افتتح العيادة المتنقلة الجديدة.

وقال رئيس الإنجيلية في كلمة الافتتاح: "إن أحد أهم رسائل الكنيسة هي "الرحمة"، بجانب محبة الجميع الغير مشروطة في خدمة المحتاجين والمرضى".

وكما شارك في فعاليات الاحتفال الدكتور عصام رعد، رئيس مؤسسة هوم الدولية، والدكتور كميل شكر، رئيس مؤسسة هوم في مصر، والدكتور خليل الجمل، رئيس رابطة الأطباء المسيحيين ونائب رئيس مؤسسة هوم في مصر، والدكتور رامز عطالله، مدير عام دار الكتاب المقدس في مصر، والشيخ باسم فكري أمين عام الرابطة الإنجيلية في مصر.

وخدمة هوم هي إحدى خدمات رابطة الإنجيليين وتتكون من أطباء وصيادلة وممرضات وممرضيين وعاملين في الحقل الطبي المصري، وهي تساهم في خدمة أبناء الوطن ممن يتألمون بسبب المرض، كما تقدم الخدمة بشكل خيري لكل إنسان في مصر والوطن العربي من أي خلفية، بكل أمانة ومحبة على أعلى مستوى طبي.
رئيس الإنجيلية يفتتح خدمة "هوم" الصحية
رئيس الإنجيلية يفتتح خدمة "هوم" الصحية
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الكلمات المفتاحية

رئيس الإنجيلية خدمة هوم الصحية

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