هاني شاكر يطالب وزير الإعلام بمنع ظهور مطربي المهرجانات: قرار المنع لا رجعة فيه

قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إنه كان يريد السيطرة على موجة المهرجانات، ولكنه وجد أن هذا الأمر صعب للغاية، معقبًا: "أغاني المهرجانات بها كلام سفيه وخارج، ولم أستطيع أن أتعامل معهم".



وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن عدد من حصلوا على تصريحات للغناء من مطربي المهرجانات قليل جدًا، ولكن هذا التصريح ليس للأبد، مضيفًا أن نقابة الموسيقيين كان تفكر في اعداد شعبة للمهرجانات بالنقابة، دون أن يصبح مطربي المهرجانات أعضاء عاملين، أو أن يكون لهم الحق في الانتخاب.



ولفت إلى أن حسن شاكوش بعد أخبره بأنه تم حذف كلمة "أشرب خمور وحشيش من أغنية "بنت الجيران"، قام بغنائها مرة أخرى في ستاد القاهرة وذكر نفس الكلمات المحذوفة، وهذا أمر لا يليق، لافتًا إلى أن كل مطربي المهرجانات يغنون للخمرة والمخدرات ويخوضون في الأعراض، لذلك قامت نقابة الموسيقيين بمنع جميع مطربي المهرجانات من الغناء ومن على شاكلتهم.

وأشار إلى أنه أصدر قرار بمنع أي منشاة بالتعامل مع مطرب المهرجانات، وأي منشاة ستتعامل مع هؤلاء المطربين ستتعرض لعقوبات، مطالبًا وزير الإعلام بعدم ظهور هؤلاء المطربين في أي وسيلة إعلامية، معقبًا: " كفاية كده، احانا ايدناهم أكبر من حقهم، قرارا منع مطربي المهرجانات من الغناء لا رجعة فيه".

