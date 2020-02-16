عمر كمال: التزمنا بحذف الكلمات المبتذلة من الأغنية.. وتم إذاعتها في استاد القاهرة بالخطأ

قال عمر كمال، مطرب المهرجانات، على قرار نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، على منع مطربي المهرجانات من الغناء، قائلًا: "أنا مطرب اسمي عمر كمال واتشرفت بتلحين للنقيب أغنية، وهو عارف أخلاقي".



وأضاف"كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد: "التزمنا بحذف الكلمات المبتذلة من أغنية بنت الجيران ولخطأ غير مقصود تم إذاعتها باستاذ القاهرة دون التعديل".



وتابع مطرب المهرجانات: "إحنا فوجئنا بالجملة دي في حفلة الاستاد رغم أن احنا غيرنا الجملة"، موضحًا: "الأغنية القديمة والنسخة الجديدة منها محذوف منها الكلمة المسيئة وكانوا على فلاشة واحدة وبدون قصد تم تشغيل الأغنية القديمة".



وناشد نقيب الموسيقيين بمراعاة ظروفهم قائلا: "انا طول عمري راجل نقابي وبسدد الرسوم.. ودى أول غلطة ليا أنا وحسن شاكوش وعاوزين ناكل عيش عشان حالنا ميقفش"، مشيًرا إلى أنه مطرب في الأساس قبل أن يغني مهرجانات.



واستطرد قائلًا: "احنا كده هيخرب بيوتنا.. احنا واخدين عربونات لحفلات.. عشان غلطة واحدة مناكلش عيش فى مصر وحالنا كله يقف إحنا معانا ناس شغالة وبيوت مفتوحة"، لافتًا إلى أنه كان من المفترض غناء حفلة اليوم ولكن تم وقفها نظًرا للقرار.

